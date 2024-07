Luego de que Susy Díaz hiciera pública su relación con el empresario Walter Obregón, un hombre muchos años menor que ella, una gran cantidad de reacciones se generaron en el público. Es por eso que fuimos en busca de Florcita Polo, hija de la ex congresista, para que nos dé su opinión acerca de la relación de su madre.

“Yo la veo feliz y si ella es feliz yo también soy feliz, por eso le deseo lo mejor. Lo bueno es que está enamorada, habla siempre de él. Yo estoy feliz de que ella esté así, ella es difícil de conquistar pero yo la veo bien, la veo feliz, ya no para en Lima sino en Huarmey, pero por algo es”, nos dijo.

Es más, a pesar de no conocer al empresario, ella afirma aprobar la relación de su madre, pues lo que a ella le importa es la felicidad de su madre. ”Por el momento no, pero en su momento lo conoceré. La verdad yo le deseo lo mejor a mi mamá y si ella es feliz, está bien”, expresó.

La edad no importa

Además, Flor indica que no le da importancia a la diferencia de edad que existe en la relación de Susy. “Para el amor no hay edad, no importa que tenga menos edad que mi mamá, uno no decide de quien enamorarse, si de una persona mayor o menor, así es el amor cuando llega. Sabe mi mamá que tiene mi bendición y eso es lo importante”, asegura.

Finalmente, ella indica que es muy difícil que la rubia decida casarse, pero de darse el caso ella la apoyará. “Para que se vuelva a casar es bien difícil, pero ahora está feliz, eso es lo importante, tiene que vivir el momento y más adelante Dios sabrá qué va a pasar. Yo apoyo siempre a mi mamá, nunca le voy a dar la espalda”, declaró.