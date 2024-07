Uno de los personajes más pintorescos de nuestra farándula decidió por fin entregarse a Dios en el sacramento de la comunión, sorprendiendo a muchos con esta decisión. Se trata de nada más y nada menos que Daysi Araujo, quien a sus 36 años decidió por fin confesarse y empezar una nueva vida como toda una santa.

“Soy una santa, por favor, tócame y te hago un milagro. Menos mal que el padre estaba sentado, porque si estaba parado créeme que se va de espalda, casi se desmaya cuando le empecé a contar toda mi vida”, contó la bailarina entre risas.

Ella no realizó su preparación sola, pues su hijo adolescente cumplió también con el sacramento. “No di sola, sino con mi hijo y estoy contenta porque el ya cumple 14 años, entonces es ya un chico joven y qué más bonito que hacerlo juntos. Yo me siento feliz de estar cumpliendo, porque todavía me falta, porque es algo que siempre he querido. De niña vivía en la chacra y creo que el cura llegaba cada dos años, entonces era imposible hacerlo”, dijo.

Qué tal madrina

Sin embargo, lo que más sorprendió a la gente fue la madrina que ella escogió, que fue nada más y nada menos que Susy Díaz. “Yo con Susy tengo una amistad muy grande, yo la quiero como una mamá, ella me ha dado consejos cuando yo recién empezaba, entonces qué mejor que decirle a ella, porque hay mucha confianza”, expresó.

Pero ella no puede con su genio y nos cuenta entre risas uno de los motivos por los que decidió dar este gran paso. “El padre estaba buenísimo, a mí me gusta el color serio y el padre era bien lindo, yo le decía que peque conmigo. Es lindo, alto, creo que por él he ido a confesarme. Igual ya me cortaron los cachos y la cola, estoy libre de pecado, pura y limpia, pero no sé cuánto voy a durar”, afirmó.