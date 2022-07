¿Qué días son feriados en estas Fiestas Patrias 2022?

Debido a las Fiestas Patrias 2022, el jueves 28 y viernes 29 de julio serán días feriados no laborables para los sectores público y privado. Esto permitirá formar un puente festivo con el fin de semana, que son el sábado 30 y domingo 31 de julio.

Si bien es cierto estos días pueden ser aprovechados para viajar o simplemente quedarse en casa, es importante saber que este puente festivo se da siempre y cuando no se tenga que trabajar el sábado o domingo, puesto que los días 30 y 31 de julio no han sido declarados no labórales.

De haber algún cambio, la ley indica que los días no laborables son compensables. Además, son acuerdos entre el empleador y sus trabajadores, quienes deben establecer la forma de hacer efectiva la recuperación de las horas que no se laboraron.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en los feriados de Fiestas Patrias 2022?

En el caso que debas trabajar los días 28 y 29 de julio, corresponde que la empresa te entregue una remuneración triple por cada día laborado. Esto aplica siempre que no se tenga programado recuperar el descanso en otra fecha.

¿Qué actividades tradicionales se celebran en Fiestas Patrias?

El 28 de julio se celebra primera hora la misa y Te Deum, posteriormente el presidente se dirige al Congreso de la República para rendirle cuentas al país con un mensaje a la nación.

El 29 de julio, la celebración se centra en la Gran Parada Militar donde participan las Fuerzas Armadas y Policiales en el tradicional desfile por Fiestas Patrias. Este año, autoridades informaron que el evento será trasladado al cuartel general del ejército ubicado en el Pentagonito de San Borja.

Ideas para celebrar las Fiestas Patrias 2022 en casa

La amenaza de contagiarse con el virus de la Covid-19 aún permanece latente, así que es importante evitar lugares con gran concurrencia de personas. Por esto te dejamos algunas opciones para festejar la Independencia de nuestro país sin salir de casa.

Aprovechar nuestra amplia gastronomía en una gran opción para pasarla en familia, que mejor que con un almuerzo patrio. Esta idea se puede complementar con las Infaltables bebidas de bandera y los tradicionales postres peruanos. Además, la música no puede faltar en este aniversario y hasta puedes instalar tu propio Karaoke.

En el caso que quieras aprovechar el puente festivo, los viajes son la mejor opción. Que mejor forma de aprovechar estos días que para conocer los destinos mágicos que tiene nuestro país, pero recuerda tener claro todas las recomendaciones para cuidarse del Covid-19.