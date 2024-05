LATAM Perú recibió reconocimiento Huella Carbono Perú de manos del Ministro del Ambiente

Junto a autoridades del Gobierno central y líderes empresariales, LATAM Perú inició las actividades celebratorias por los 25 años del inicio de sus operaciones en el país, organizando el Congreso Internacional de Sostenibilidad “Sumaq Llactay” en el Museo de Arte de Lima (MALI).

El evento contó con la destacada participación del ministro del Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, quien como parte del panel central “El Perú hacia una transformación sostenible”, no solo entregó la certificación Huella de Carbono Perú a Manuel van Oordt, CEO de la aerolínea nacional sino que resaltó el compromiso de LATAM Perú para reducir su huella de carbono, impulsando esta “iniciativa de generar espacios para sostener un medio ambiente saludable y mantener nuestras tradiciones y cultura en el país”.

Por su parte, van Oordt ratificó que LATAM tiene “objetivos importantes, como ser carbono neutral al 2050”. “Estamos seguros que lo vamos a lograr”, aseguró.

La viceministra de Turismo, Madeleine Burns, quien también participó del Congreso, recordó: “La industria del turismo hace uso del transporte aéreo, el cual es indispensable, pero entendemos que esta tiene un impacto. Por ello, saludo que LATAM Perú disponga de instancias como esta para evaluar y reflexionar sobre nuestro papel para proteger el planeta”.

Más de 10 horas dedicadas a las claves de la sostenibilidad y a los esfuerzos y reflexiones que empresas y líderes sociales realizan a favor del planeta con la clara misión de proteger la región.

Con ponentes de la talla de Sergey Paltsev del MIT Joint Program on the Science of Global Change; Constantino Aucca, co-fundador de Acción Andina; Leen Zevenbergen, co-fundador de B Lab; Miguel Chavarría, gerente de Soluciones Climáticas en South Pole Latinoamérica; y Luz Fernández, coordinadora de desarrollo de ONU Perú además de otras destacadas figuras, el Congreso Sumaq Llactay dio la oportunidad a interesados en la sostenibilidad de poder compartir experiencias y generar un escenario de primer nivel con alcances visionarios sobre el futuro del medio ambiente.

Con este congreso, LATAM Perú sigue su camino hacia la sostenibilidad de la región fortaleciendo sus objetivos con los que apunta lograr la carbono neutralidad al 2050.