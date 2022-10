Huariques criollos que debes visitar este 31 de octubre

El día de la Canción Criolla es una fecha perfecta para disfrutar de la gastronomía peruana, que es considerada una de las mejores a nivel mundial. Y cómo no disfrutar de un jugoso lomo saltado, o un contundente seco con frejoles. En una mesa criolla tampoco puede faltar el sabroso ají de gallina ni los crocantes picarones o la tradicional mazamorra morada. Si se te hizo agua la boca, no puede dejar de celebrar nuestra música y cultura criolla. Por ello, Insuma, el ecosistema digital para negocios gastronómicos y panaderos de Alicorp, te trae 3 Huariques criollos que no debes dejar de visitar este 31 de octubre:

Mayu’s: Este restaurante de comida criolla se encuentra ubicado en el Centro de Lima. Desde el 2011, deleita a los paladares limeños con platillos como cabrito a la norteña, ceviche, costillar de cerdo, y deliciosos postres. Y como en la variedad está el gusto, su dueño, Marco Noborikawa, ofrece también comida internacional para los paladares que buscan algo distinto. El restaurante se ubica en el Centro de Lima, en la Av. Nicolás de Piérola 1697, a unas cuadras del Hospital María Almenara.

El Secreto de los Picarones: Este restaurante trae la cuota dulce a esta lista. Con miel de sabor a maracuyá, mango, guanábana y hasta café podrás disfrutar de los picarones que este lugar ofrece. Además de este rico postre tradicional podrás elegir otros platillos criollos como anticuchos, mollejitas, chuletas y más. Llevan más de 20 años de excelente sazón y han participado en diferentes eventos de renombre como Mistura. Encuéntralos en Pueblo Libre, en la Av. Gral. José María Egusquiza 1075, a media cuadra de la Av. Simón Bolívar.

Pollería Vilca’s: Aunque este restaurante tiene como plato principal el pollo a la brasa, su menú esconde platillos criollos como un exquisito lomo y tallarín saltado que no puedes dejar de probar. Es ideal para las familias que buscan variedad y una sazón diferente. Se ubica en la Av. San Juan, Manzana D, Lote 6, Mateo Pumacahua en el distrito de Santiago de Surco.

Estos restaurantes siguen creciendo gracias al soporte de plataformas como Insuma, que no solo les ha permitido agilizar su gestión adquiriendo insumos por delivery que llegan en menos de 24 horas, sino que también les brindan capacitaciones en la gestión de negocios y digitalización. Así como estos existen cientos de huariques en nuestro país a cargo de hombres y mujeres que se animan a emprender y salir adelante. ¡No dejes de visitarlos!