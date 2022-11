Guía de acción rápida para denunciar actos de violencia contra la mujer

Con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, GenderLAb presenta este 25 de noviembre una guía de acción rápida para denunciar actos de violencia. Esta guía ofrece la información básica con que se debe contar para poder realizar una denuncia de violencia: los derechos de la mujer que denuncia y los argumentos legales para exigirlos, además de la pauta de acción e información clave para testigos de situaciones de violencia o acompañantes.

Este año, la Pontificia Universidad Católica del Perú se sumó a este proyecto traduciendo la guía a quechua, aimara, lengua de señas y audiolibro para ayudar a que la justicia sea accesible para todas.

En el marco de sus alianzas de impacto social, Latina Televisión también se suma a este importante proyecto para poner en agenda un tema tan importante como es frenar el aumento de la violencia en contra de las mujeres.

Datos

El 25 de noviembre ha sido declarado el “Día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer”.

De acuerdo con ENARES, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia psicológica, física y/o sexual alguna vez en sus vidas ; y el 44% de las que sufren violencia física por parte de sus parejas confía en una persona cercana y le cuenta sobre este hecho.

Según este mismo estudio de ENARES, en el año 2019, un 27% de peruanos cree que si una mujer le falta el respeto a su pareja merece un castigo; un 26% piensa que una mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su pareja lo desee y un 31% cree que una mujer que viste provocativamente está buscando que la acosen.

El ciclo de la violencia

La violencia contra las mujeres es perpetrada comúnmente por alguien cercano: 37,8% de feminicidios los comete la pareja o conviviente de la víctima; el 26,5% los comete la ex pareja o ex conviviente y el 12,2% una persona conocida por la víctima.

El 44% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia (física, sexual o psicológica) le cuentan de este hecho a una persona cercana, según la encuesta de ENDES del 2021, por eso es tan importante que todas las peruanas y peruanos sepamos cuáles son nuestros derechos y obligaciones al denunciar un acto de violencia.

La guía

(Algunos puntos importantes, pueden encontrar la guía completa aquí)

¿En dónde se puede denunciar un caso de violencia contra las mujeres?

Las denuncias por violencia contra las mujeres se pueden presentar en cualquiera de estas instituciones:

● Comisarías (Policía Nacional del Perú)

● Fiscalías Penales / Mixtas / de Familia

● Juzgados de Familia / Mixtos / de Paz y de Paz Letrados

Cuando fui a la comisaría me dijeron que no podían recibir o tomarme la denuncia, ¿y ahora qué hago?

Ni la comisaría ni la fiscalía pueden negarse a recibir una denuncia.

Si lo hacen, puedes presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo (0800-15-170) o denunciar la atención indebida a la Central de Denuncias del Ministerio del Interior (en su portal web o llamando al 1818).

Si he sido testigo de una situación de violencia contra una mujer, ¿puedo presentar la denuncia?

Sí.

● No necesitas carta poder.

● Debes proporcionar referencias mínimas que permitan ubicar a la persona afectada.

No me dejan denunciar que mi novio me amenaza, ¿acaso necesito huellas visibles de violencia para poder presentar una denuncia?

No.

La violencia no solo es física: puede ser psicológica, económica, patrimonial o sexual. Incluso puede no haber dejado rastros. Nadie puede impedir una denuncia por “falta de huellas visibles de agresión”.

Datos adicionales que debes conocer

● La denuncia puede ser presentada de forma verbal o escrita por medios tecnológicos.

● La puedes presentar a cualquier hora del día (y es gratuita).

● No necesitas tener compañía de un/a abogado/a.

● Si eres extranjera, también puedes presentar una denuncia.

● Las niñas y adolescentes pueden denunciar sin necesidad de que las acompañe una persona adulta.

¿Me van a hacer preguntas cuando vaya a presentar la denuncia? ¿Qué tipo de preguntas?

No te pueden hacer preguntas sobre aspectos que no estén vinculados a la denuncia.

Por ejemplo, si te gusta salir de fiesta o vestirte de alguna forma en particular. O preguntas sobre su comportamiento social. ¿Qué te pueden preguntar? Todo aquello relacionado a los hechos que estás denunciando y al riesgo al que estás expuesta (por ejemplo: ¿te amenaza? ¿controla tu horario de salida? ¿ha amenazado a tus hijos/as?)

¿Qué necesito presentar o llevar conmigo cuando esté lista para acudir a poner mi denuncia?

No se requiere DNI para que puedas acceder a presentar tu denuncia.

Por lo mismo, si eres extranjera y no tienes documentos, también puedes denunciar. O, si perdiste tu DNI, quien tome tu denuncia puede verificar tu identidad en el Sistema de RENIEC. Además, puedes llevar cualquier prueba que quieras aportar: fotos, videos, correos, whatsapps, capturas de pantalla de redes sociales, declaraciones de testigos, etc.

Si soy víctima de violencia, ¿qué derechos tengo frente a mi organización o empresa?

La organización se encuentra en la obligación de cooperar y ayudar a las víctimas de violencia.

En ningún caso, las víctimas de violencia pueden ser despedidas o sancionadas a raíz de la situación que están pasando. Al contrario, las organizaciones deben brindar las facilidades necesarias para las denuncias, procesos judiciales y mecanismos de apoyo para afrontar tal etapa.