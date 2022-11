Declaración de Principios de ex Ministros de Comercio Exterior y ex viceministros fue presentada en Cátedra Perú 105 organizada por la USMP y ADEX

La Universidad de San Martín de Porres y la Asociación de Exportadores – ADEX presentaron la Cátedra Perú N° 105 denominada: “La Institucionalidad en el Comercio Exterior: Experiencias y Retos a Futuro”, cátedra donde se presentó la Declaración de Principios, suscrita por los ex Ministros de Comercio Exterior y Turismo y ex Viceministros, sobre la Institucionalidad en el sector Comercio Exterior.

El evento desarrollado en el Hyatt Centric Hotel y que tuvo como moderador al Dr. Hugo Guerra Arteaga, Director Ejecutivo de Cátedra Perú, fue inaugurado por el Vicerrector Académico de la USMP, Dr. Raúl Eduardo Bao García, señalando en sus palabras que, a inicios del gobierno actual, se barajó la posibilidad de cerrar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pretendiendo diluir sus funciones en otros despachos, llegando a ponerse en peligro inclusive lo que tanto ha costado posicionar en el mundo: la marca Perú.

“El Mincetur fue fundado hace veinte años y durante ese tiempo, al margen de los énfasis propios de los distintos gobiernos que se han sucedido, pudo desarrollar un trabajo técnico basado en la calidad y meritocracia de sus funcionarios. Eso ha permitido que el Perú cuente con 22 Tratados de Libre Comercio que cubren las relaciones preferentemente con 58 países, los cuales representan el 80% del PBI y el 40% de la población mundial. Es decir que se ha ampliado nuestro mercado potencial a unos cuatro mil millones de consumidores, gracias al esfuerzo de alrededor de 8 mil empresas exportadoras; de cuyo total el 92% son MYPES”, sostuvo.

Las exportaciones peruanas se han recuperado en el último año y medio –manifestó el Vicerrector– pero para que la tendencia sea sostenible en el mediano y largo plazo, es indispensable que el Estado preserve los acuerdos comerciales del tipo TLC; que se los aproveche con un mejor marco regulatorio y con el impulso de una serie de medidas sectoriales.

Asimismo, señaló que es fundamental que, en este momento, cuando a nivel mundial se presagia una recesión para el 2023, se promuevan incentivos a la generación de valor agregado, generando un clima político e institucional que favorezca las inversiones y la competitividad del país.

“Las exportaciones generan alrededor de 2’769,000 mil puestos de trabajo; el ingreso de divisas por este concepto, proyectado a finales del año en curso suman unos U$S 57’500,000 millones, cifra que representaría un récord histórico y al mismo tiempo un alza moderada de 5%, pero eso no es suficiente. De acuerdo a cálculos presentados en este mismo foro de la Cátedra Perú pre COVID 19, deberíamos estar ya en el orden de los US$ 75,000 millones; pero de alguna manera gráfica podríamos decir que el sector está con una especie de freno de mano”, cuestionó.

Por otra parte, indicó que el último Índice de Confianza Empresarial realizado por la calificadora Vistage cerró a junio de 2022 con un resultado de 68 puntos, el indicador más bajo que ha registrado el país desde que se inició esta medición cinco años atrás, y supone un nivel incluso menor que el registrado al inicio de la pandemia de la COVID-19, en el primer trimestre de 2020, cuando la confianza empresarial cayó hasta los 77 puntos.

Por tal motivo, expresó que la USMP se suma al reto y al clamor por el restablecimiento de la institucionalidad en el Perú.

“La institucionalidad es el puente que comunica a la sociedad, el Estado, el mercado y los ciudadanos; determina las reglas del juego que garantizan certidumbre a las actividades privadas, sociales y públicas. Desde la Universidad de San Martín de Porres y desde la Cátedra Perú hacemos y propugnamos la institucionalidad académica y educativa y, con esa autoridad moral y de gestión, reclamamos lo mismo para todos los otros sectores que afectan a la peruanidad. Por eso sumamos esfuerzos con ADEX, así como también hacemos con otros gremios y entidades representativas de la nación, para reflexionar y poner en la agenda pública un tema de tan singular trascendencia”, concluyó.

A su turno, el Ing. Julio Pérez Alván, presidente de ADEX, manifestó que no existe duda que el sector Comercio Exterior ha venido siendo uno de los sectores donde la formalidad e institucionalidad se han venido respetando y promoviendo.

“Entre enero y agosto del 2022, los empleos vinculados a las exportaciones tuvieron un crecimiento del 18.1% respecto al mismo periodo del año pasado, siendo la agroindustria el sector que más resaltó según información de nuestro Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX) y esto se da gracias al empuje y tesón de muchos peruanos y al marco de institucionalidad y formalidad que el sector ha venido construyendo”, sostuvo.

Sin embargo, lamentó que todo el esfuerzo de los asociados a nivel nacional y de la comunidad exportadora se ve golpeado cuando nuestro país lleva más de un año en medio de una crisis política que sacude a varios sectores, y el sector Comercio Exterior y Turismo no se ha visto ajeno a ese golpe.

“Es por eso que hoy ADEX y la USMP promueven un debate serio sobre la relevancia de la institucionalidad para el crecimiento y desarrollo de los países; en particular, analizar la situación y retos de la institucionalidad en el sector comercio exterior”, señaló.

Por ello, recalcó que un tema crucial es el fortalecimiento de las instituciones públicas, respetando el perfil técnico de los funcionarios, ya que no se puede seguir debilitando la institucionalidad y poniendo en riesgo el funcionamiento y desempeño de la gestión pública.

“Por esa razón, ha sido imperativo para la USMP y ADEX organizar la Cátedra Perú N° 105 sobre Institucionalidad del Comercio Exterior: Experiencias y Retos a Futuro”, finalizó.

Concluida la inauguración, el Economista Manuel Romero Caro presentó el tema: La Institucionalidad como factor relevante para el crecimiento y desarrollo, donde señaló que la crisis política que vive el país actualmente afecta la institucionalidad, agregando que no es posible que tengamos a instituciones tutelares en las que no se respete la autonomía.

“La importancia de la institucionalidad está reflejada en la calificadora de créditos, en este caso la calificadora Switch, ha cambiado la perspectiva de la deuda soberana del Perú, de estable a negativa”, indicó.

Asimismo, aseguró que el mejor ejemplo de institucionalidad es el Banco Central de Reserva, donde la meritocracia es la regla de juego para el ingreso de profesionales altamente capacitados a esta institución.

Panel de ex Ministros

Posteriormente se pasó al panel de ex Ministros de Comercio Exterior y Turismo, que abordaron el tema central de la Cátedra. En este espacio, la ex ministra Mercedes Araoz Fernández sostuvo que, desde la formación del MINCETUR, el objetivo de esta institución era fortalecer y separar los intereses particulares que estaban ligados más al sector industria y dirigirlos hacia el sector exterior.

“Hoy el Viceministerio de Comercio está manejado por Cancillería, la cual tiene propósitos políticos y la prioridad del MINCETUR es manejar sus intereses a través de aspectos técnicos. Con estos temas políticos se puede perder la visión de desarrollo productivo y no caminar seriamente con una mirada de política pública de largo plazo, para el desarrollo de mayor y mejor empleo formal”, señaló.

A su turno la Ex Ministra Magali Silva, señaló que la institucionalidad y profesionalismo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es para ser destacada a nivel internacional y hoy se está perdiendo y se está ignorando los beneficios que tiene ésta.

Por su parte, el ex Ministro Eduardo Ferreyros aseguró que el Perú estaba bien encaminado en índices de reducción de los niveles de pobreza, por ejemplo, con errores corregibles; sin embargo, no se puede dejar ahora que la política destruya el país.

A continuación, el ex ministro Edgar Vásquez Vela señaló que existen cuatro pilares para sostener las instituciones públicas: personas idóneas, líderes, técnicos y amor por el Perú.

“El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú han sido siempre instituciones donde el profesionalismo era la regla; han sido también ejemplo de trabajo coordinado con el sector privado y académico”.

Finalizó señalando que para salir de esta crisis se debe retornar a lo que se hizo bien, extenderlo al resto de la administración pública y defender a los pocos funcionarios públicos que defienden la institucionalidad desde dentro a las instituciones.

Posteriormente, el ex Ministro, dio lectura a la Declaración de Principios de los ex funcionarios de Comercio Exterior, respecto a los retos sobre la Institucionalidad en el sector del Comercio Exterior.

Por último, el Ing. Julio Pérez Alván, presidente de ADEX, realizó las conclusiones de la presente Cátedra, donde pidió a los peruanos a que no normalicen la crisis que viven las instituciones del país.

“Los empresarios vamos a seguir dando conferencias y actuando de acuerdo a lo que se está viviendo en el país y vamos a estar al nivel de lo que exigen las circunstancias actuales”, expresó.

Por último, sostuvo que el profesionalismo, el trabajo coordinado con el sector privado y académico y, especialmente, la honestidad y la ética son principios que en ADEX se sigue y esto no se debe perder y debe ser transmitido a todo el país.