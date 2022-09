Conoce más sobre ‘Perú Sostenible’, evento que promueve el desarrollo del país

El pasado 6, 7 y 8 de septiembre, se celebró una edición más del evento Perú Sostenible, el principal foro de sostenibilidad de nuestro país. Bajo el lema “Tejiendo el futuro del país, juntos”, el espacio convocó a múltiples especialistas nacionales e internacionales para intercambiar rétor y soluciones que muestren avances en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos 17 ODS se enmarcan en 5 temáticas: Planeta, Personas, Prosperidad, Pactos y Paz, donde se comparten tendencias y soluciones que involucren, de forma articulada, a todos los actores del país: sector privado y público, academia y sociedad civil para construir un futuro más sostenible e inclusivo.

Este año, Perú Sostenible ha dejado importantes reflexiones y desafíos para la ciudadanía y las empresas.

“El involucramiento ciudadano no lo tiene que hacer el Gobierno o el sector privado, lo tenemos que hace los más de 30 millones de peruanos en nuestro día a día. Esto va desde como contaminamos menos, como pasamos de usar plástico a usar papel, como cumplimos las normas, como no nos pasamos la luz roja, etc. En el día a día podemos causar un impacto pequeño, pero que sumado genera un gran impacto para el país”, dijo el presidente de Perú Sostenible, Gianfranco Ferrari.

Latina Televisión, medio de comunicación comprometido con la sostenibilidad, formó parte del foro como aliado estratégico por cuarto año consecutivo. El espacio fue organizado por Perú Sostenible, red de empresas que promueve el desarrollo social, ambiental y económico del país.