Pituca sin Lucas: ¿Quién es María Teresa De La Puente, el personaje de Emilia Drago? 

María Teresa De La Puente (interpretada por Emilia Drago) es la típica mujer limeña de clase alta que siempre ha llevado una vida sin preocupaciones económicas en la nueva novela “Pituca sin Lucas“. Con un padre fallecido y una madre inmadura, ‘Techi’ se casó bastante joven y con un hombre diez años mayor que ella, José Antonio Rizo Patrón.

TE PUEDE INTERESAR | Elenco de Pituca sin Lucas llega a la cocina de El Gran Chef Famosos este lunes 6 de mayo desde las 7:25 p.m.

El paso de hija a esposa fue tan rápido para ‘Techi’ que no pudo descubrir qué era lo que le gustaba hacer. Además, su esposo le daba todo y nunca tuvo la necesidad de trabajar, así que solo se dedicó a criar a sus tres hijas, aunque lo doméstico tampoco es su fuerte.

Sin embargo, su vida relajada y resuelta dará un giro total, después de que su esposo escape del país por estar involucrado en negocios turbios y la deje sin dinero. ‘Techi’ tendrá que dejar su casa en La Planicie para ir Maranga, un barrio de clase media, y empezar una nueva vida con sus hijas y su madre.

Todo lo que ‘Techi’ conoce parecerá haber desaparecido y adaptarse no será fácil. En medio de todos los cambios, conocerá a Manuel Gallardo, su vecino de cuatro hijos y que trabaja en el terminal pesquero. Al inicio habrá los problemas entre ellos no faltaran, pero pronto su relación se transformará en un romance que sacudirá su mundo y sus creencias.

Ficha completa de ‘Techi’ De La Puente

Nombre completo: María Teresa De La Puente

Carácter: Creativa, protectora, amorosa, elegante, conservadora

Debilidad: Sus prejuicios sociales y su inseguridad en ella misma

Ocupación: Madre

Estado civil: Casada

Familia:

Socorro Lorenzi “La Cocó” (madre)

María Gracia Rizo Patrón (hija mayor)

María Belén Rizo Patrón (hija del medio)

María Piedad Rizo Patrón (hija menor)

¿Quién es Emilia Drago, protagonista de “Pituca sin Lucas”?

La talentosa actriz y bailarina Emilia Drago será quien le dé vida a “Techi” De La Puente en la nueva telenovela familiar “Pituca sin Lucas”, una historia de diversión y romance para darse cuenta de que “el dinero no compra la felicidad”. Este es el primer papel protagónico de la actriz luego de 20 años de trayectoria en la televisión y en el cine peruano.

Emilia Drago es egresada de Ciencias y Artes de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su talento en la actuación la ha llevado a participar en grandes películas como “Asu Mare”, “Cosa de Amigos” e “Isla Bonita”.

También ha sido parte de obras teatrales como “Déjame que te cuente”, “Todos vuelven”, “Llámame Mamá”, entre otras más.

En declaraciones a Latina Televisión, la actriz peruana se refirió a su primer protagónico en “Pituca sin Lucas”: “Me siento feliz, siento que ha sido maravilloso que me hayan escogido para este protagónico. También estoy agradecida con la producción y con el canal por haberme seleccionado. Nunca me había tocado una responsabilidad tan grande como actriz, pero confío en el equipo. Considero que Latina Televisión está haciendo producciones de calidad y me recuerda mucho la puesta en el cine por el cuidado audiovisual. Veo que esta novela tiene un lado más internacional”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Cuándo se estrena “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

“Pituca sin Lucas” es una propuesta que cautivará al público peruano y que promete una historia cargada de drama, comedia y romance. La serie llegará a Latina Televisión el lunes 6 de mayo desde las 9 pm, luego de la final de la querida y exitosa novela “Papá en Apuros”.