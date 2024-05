Pituca Sin Lucas: Esta Noche ‘Techi’ y Manuel deberán lidiar con sus diferencias

En el episodio de hoy de “Pituca Sin Lucas”, Techi y Manuel Gallardo, tras un primer encuentro poco amigable, ambos están más enfrentados que nunca y no perderán la oportunidad de hacer notar sus diferencias.

El primer encuentro entre Techi y Manuel fue totalmente accidentado, y esta noche, nuestra querida Pituca anhelará el regreso de su esposo, José Antonio. Sin embargo, lo que parecía un deseo lejano se convierte en realidad cuando José Antonio, tras huir de las autoridades y dejarla en la ruina, se contacta por teléfono con Techi, desatando una tormenta de emociones por su abandono.

Mientras tanto, María Gracia se verá atrapada entre la espada y la pared cuando su novio, Felipe, descubre que le está ocultando algo sobre su lugar de residencia. ¿Revelará hoy que su familia ha perdido todo su dinero?

Pero no todo son malas noticias. Las jóvenes María Piedad y María Gracia encuentran una luz en medio de la oscuridad al conseguir vacantes en un nuevo colegio nacional. Aunque esta noticia no sea bien recibida por la abuela ‘Cocó’, Techi está decidida a sacar adelante a su familia y demostrar que el dinero no compra la felicidad.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.