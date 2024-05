Pituca Sin Lucas Capítulo 7 EN VIVO: Micaela enfrenta a María Gracia por el beso que se dio con Salvador

La tensión llega a su punto máximo esta noche en “Pituca Sin Lucas”, donde cada acción de María Gracia tendrá repercusiones inesperadas. La hija mayor de Techi se verá en apuros cuando Micaela le revela que está al tanto del beso que María Gracia le dio a Salvador, a pesar de estar en una relación con Felipe.

En el avance más reciente de la novela, María Gracia decide enfrentar la situación y visita a Micaela en la universidad para advertirle que Felipe ya conoce la verdad sobre el lugar de residencia. Sin embargo, la respuesta de Micaela dejará a María Gracia en una posición comprometida.

“¡Felipe ya sabe que somos vecinas!”, declara sarcásticamente María Gracia a Micaela, quien responde con frialdad: “La verdad no me interesa, pero alguien a quien no creo que le guste la idea es Salvador… Mi hermano, a quien le diste tremendo beso anoche“.

Pero los problemas no terminan ahí para los Rizo Patrón. María Belén se enfrenta al acoso en redes sociales que está recibiendo. La joven estudiante señala a Margarita como la responsable de los ataques que recibe en TikTok. ¿Será ella la verdadera culpable?

No te pierdas el próximo episodio de esta cautivadora telenovela “Pitucas Sin Lucas”, después de “El Gran Chef Famosos”, donde las emociones continúan intensificándose y las relaciones se vuelven aún más complejas.

