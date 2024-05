Pituca sin Lucas Capítulo 01: María Gracia DRAMATIZA su llegada al nuevo barrio

María Gracia, la hija mayor de José Antonio Rizo Patrón y Techi De La Puente, parece ser la más afectada con la huida de su padre y la mudanza al otro lado de Lima tras perder su casa por el embargo.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca sin Lucas Capítulo 01: Autoridades embargan la casa de Techi y su familia

Al escuchar que tendría que dormir junto a sus hermanas por falta de cuartos, María Gracia protestó: “No, no hay forma. Yo no voy a dormir con Piedad y con Belén. Es una maldición”.

Pero su mamá trató de tranquilizarla: “No seas exagerada. Aquí todas estamos poniendo de nuestra parte”.

En ese momento, María Gracia explotó: “Ah no. Todas no. Aquí la única que ha hecho un esfuerzo soy yo. Vendiste mi carro (…) Felipe… ¿Qué le voy a decir mamá? Es obvio que me va a chotear en one”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.