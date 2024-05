Pituca sin Lucas Capítulo 01: Conchita está HARTA de que Manuel oculte su relación

Manuel Gallardo, el presidente de la asociación de trabajadores del terminal pesquero, tiene como su prioridad a sus cuatro hijos. Desde que murió su esposa, el hombre se ha esforzado por darle lo mejor a los pequeños y dejó de lado su vida amorosa. Hasta que llegó Conchita a su vida.

Sin embargo, el ‘Tiburón’ prefiere que sus hijos no sepan nada de su relación amorosa para evitar problemas. Pero esta situación molesta mucho a Conchita. “Siempre lo mismo. ¿Por qué no les dices a tus hijos que estás saliendo conmigo? ¿Por qué tanta vaina? No se van a traumar”, aseguró la mujer.

Y Manuel ya tiene una respuesta clara al reclamo: “Lo que pasa ‘Conchita’ es que mis hijos jamás van a aceptar una madrastra”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.