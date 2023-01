Yenifer Paredes reaparece en Comisión de Fiscalización: “Hugo Espino se inventó una novela”

Yenifer Paredes se presentó este miércoles 11 de enero ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar sus declaraciones en el marco de las investigaciones por el caso Anguía. Sin embargo, tuvo una exposición accidentada y un cruce de palabras con el titular de esta mesa de trabajo.

“Hugo Espino antes de la prisión preliminar era una persona que venía y decía las cosas como son, después se inventó una telenovela que ni él mismo se la cree. Por ejemplo, dijo que se reunía con mi mamá en Palacio de Gobierno cuando él previamente había negado tajantemente que nunca la había visitado porque no conoce la oficina de mi mamá”, declaró Paredes Navarro.

“Le tengo mucho respeto a usted (Héctor Ventura) y por eso estoy aquí. A pesar de que me han cancelado la primera vez que me han citado que fue el día 5, si yo no respetara, no estaría aquí presente. Le pido, por favor, si es una Comisión de Fiscalización, yo quiero que esta situación se aclare”, afirmó la investigada.

YENIFER PAREDES PIDE MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIDOS

Al inicio de la sesión, la cuñada del golpista Pedro Castillo solicitó un minuto de silencio en honor a todas las personas que perdieron la vida a consecuencia de los enfrentamientos durante las protestas. No obstante, Héctor Ventura señaló que iba a considerar su petición, pero resaltó que ella no estaba en condición de solicitar algo así, teniendo en cuenta su caso.

“Quiero pedir un minuto de silencio para los verdaderos héroes de la democracia que hemos perdido, muchos hermanos. Antes de que se inicie, por respeto a mi persona, que ha sido invitada por segunda vez a esta comisión. Quiero pedirlo, por favor, en honor a todas esas familias de nuestro querido Perú”, expresó Yenifer Paredes.

“No sé si usted está en condición, teniendo la citación para ir como testigo, de solicitar este hecho que en sí es lamentable para todo el Perú. Entiendo la preocupación. Es la preocupación de todos los que estamos en esta sala y del Perú en general. Pero voy a hacer la valoración respecto de su pedido”, respondió el congresista Ventura.