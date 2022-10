VES: comedor popular es atacado por banda de prestamistas del ‘gota a gota’

En horas de la madrugada, alrededor de 20 sujetos en motocicletas comenzaron a destrozar el local con piedras, palos y cascos. El ataque se originó debido a que la encargada del comedor popular, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, se retrasó en los pagos de un préstamo de 300 soles.

Resulta que la víctima, identificada como Floriza Huanca, sacó un crédito personal con estos extranjeros para saldarlo en un periodo de 24 días; sin embargo, por motivos de fuerza mayor tardó más de un mes para poder cancelar la deuda. Cabe precisar que el pago que ella efectúa es de 18 soles diarios.

“Cuando pasó el problema yo no me encontraba en mi domicilio. El encargado sabe que estas dos semanas he estado mal y no he podido cubrir su plata diaria. Yo le dije al joven sobre mi enfermedad y me entendió una semana, pero aún me resta pagarla 150 soles”, explicó la madre de familia a Latina Noticias.

Asimismo, la mujer relató que su pesadilla inició a raíz de que estos ciudadanos colombianos llegaron hasta la puerta de su vivienda para ofrecerle préstamos en cómodas cuotas. Ellos le dejaron una tarjeta para que se comunicaran en caso necesite el efectivo.

Por otro lado, nuestra reportera Trilce Reyes pudo obtener la tarjeta con la que operaban estas bandas criminales y que luego entregan a las personas que se encuentran con problemas económicos. En el pequeño folleto se detalla que los únicos requisitos son contar con DNI y un negocio.