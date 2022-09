Vecinos de Alto Trujillo protestan contra César Acuña con lavado de banderas tras filtración de audios

Los vecinos de Alto Trujillo expresaron su rechazo a César Acuña con un lavado de banderas en la plaza de armas de la ciudad tras la filtración de un audio en el que se le oye decir que se beneficiará con la aprobación del proyecto de ley que declara la distritalización de este centro poblado.

“Esta es la indignación que representa nuestro pueblo de Alto Trujillo, porque no podemos seguir soportando que candidatos lleven agua para su molino utilizando la pobreza, utilizando nuestro proceso de independencia de Alto Trujillo de convertirnos en distrito”, declaró el alcalde delegado Nover Cruz.

Esto ha generado que la comisión de descentralización del Congreso que veía este proyecto de ley decida postergar la discusión de su aprobación después de las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre y, en consecuencia, los vecinos de Alto Trujillo se sienten fastidiados de que su lucha de seis años por la distritalización se dilate por culpa de Acuña.

“Vamos a un enviar un documento dirigiéndonos a la presidenta de la comisión de descentralización para que este proceso se encamine y se tome con fuerza después de las elecciones regionales y municipales; es decir, después del día 2 de octubre y luego también vamos a emitir otra solicitud a la presidenta del Congreso de la República”, anunció Cruz.

El alcalde delegado advirtió que si en octubre el Congreso no aprueba este proyecto de ley, entonces un grupo de manifestantes viajará a Lima para protestar. Asimismo, indicó que esta iniciativa no obedece a ningún partido, ni demanda política electoral.

Piden que César Acuña se disculpe

Nover Cruz criticó el desempeño de los alcaldes de Alianza para el Progreso en La Libertad y pidió a César Acuña que pida disculpas por sus declaraciones, las cuales prácticamente han paralizado el avance de este proyecto.

“Yo le diría al candidato de APP que pida disculpas y que él no se cuelgue de este proyecto de un pueblo que quiere convertirse en distrito para resolver sus problemas sociales, que el dia de hoy están olvidados por sus mismos partidarios, por sus mismas autoridades de APP, de la municipalidad distrital y provincial y el gobierno Regional”, cuestionó.

¿Qué dice César Acuña en esos audios?

En el audio difundido por Epicentro Tv se le oye a César Acuña decir lo siguiente: “Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si eso lo generamos”. En otro momento dice que “hay que evitar que se cuelguen del proyecto” y si él no procede, entonces no gana, por lo tanto chau APP.