Va a comisaría a denunciar robo, pero un policía le rompió el brazo

Absalón Goycochea Cieza fue a la comisaría Sol de Oro (distrito de Los Olivos) a denunciar que un ladrón apuntó en la cabeza a su hijo y le robó su moderno iPhone. Lo que jamás pensó este policía en retiro y abogado es que en el lugar donde buscaba justicia solo recibiría humillaciones, empujones y acabaría con la mano fracturada.

La indignación del señor Goycochea, que sirvió casi 32 años a la Policía Nacional, se multiplica cuando recuerda que fue maltratado en una sede de la institución que ama. “Nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar esto”, declaró en exclusiva a LATINA NOTICIAS.

Cuenta Absalón Goycochea que ya en la comisaría de Sol de Oro, él pide acelerar la intervención al ladrón para evitar que siga siendo un peligro para la sociedad. Fue ahí que un policía, sin identificación a la vista, le grita: “El que manda soy yo, nadie da instrucciones, esta es la comisaría y yo mando”.

PREPOTENCIA DE POLICÍA EN LA COMISARÍA SOL DE ORO

Luego, ese policía de conducta prepotente se identificaría como Jesús Antonio Vega Vitorino. Es él quien, de acuerdo a testigos y a la denuncia del señor Goycochea, lo empujó con fuerza en dos ocasiones.

Cuenta Goycochea que el primer golpe lo tumbó hacia la puerta de salida y el segundo empujón casi lo derriba y lo lleva del segundo al primer piso de la comisaría de Sol de Oro.

Todo empezó cuando el señor Goycochea, ante la prepotencia de los policías de Sol de Oro, opta por presentarse también como abogado de su hijo y comenzó a grabar la atención con un celular. Fue ahí que el maltrato creció.

Subieron más policías con una prepotencia similar, siempre evitando grabaciones. Goycochea quiso sentar denuncias por agresión. Además de él, su hijo también recibió golpes y maltratos.

HABRÍA CAMBIADO PARTE

Jesús Vega Vitorino siguió con los abusos al ciudadano. “Él me presiona la mano, me agarra fuertemente del hombro y, con una técnica conocida, me mete un rodillazo de abajo hacia arriba y en una me quebró la mano“, narra Goycochea sobre la fractura.

El policía en retiro asegura que el parte policial redactado por Jesús Vega Vitorino no refleja todo lo sucedido. Lo habría cambiado para omitir los hechos de violencia contra un ciudadano que él mismo protagonizó.

Finalmente, se hizo un llamado al comisario de Sol de Oro, identificado como el comandante Aldo Angelo Ferruzo Montani, para que tome medidas ante esta denuncia de prepotencia de agentes que están a su cargo. Espera también que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior se pronuncien.