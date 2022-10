¡Una crueldad! ‘Robacasas’ envenenan a más de 20 perros para cometer sus ilícitos

Una verdadera desgracia es lo que ocurrió en la urbanización Las Casuarinas, en el distrito de Carabayllo, luego de que un grupo de delincuentes envenenaran a más de 20 perros de la zona para poder concretar su plan de robar casas sin ser detectados.

De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, dos sujetos habrían arribado a este vecindario, en altas horas de la noche, dejando bocados de alimentos combinados con veneno para ratas. Las cámaras de seguridad captaron a dos hombres merodeando la zona bajo una actitud sospechosa.

Al día, los residentes de este lugar amanecieron con la noticia de la masacre, dado que los alrededores de los parques y vías estaban inundados de los cuerpos sin vida de los canes. Según indicaron, los animalitos eran los encargados de cuidar el vecindario, algunos eran mascotas de familias y otros rescatados de la calle.

“Ya me van matando a tres perros. Yo he visto como estos dos sujetos pasaban y dejaban la comida con veneno. No es justo que maten a los animales. (…) Han sido los robacasas”, narró un morador para Latina Noticias.

Finalmente, el caso fue denunciado ante la comisaría de dicha jurisdicción y la población clamó a las autoridades dar con el paradero de estos responsables. Cabe indicar que este caso no es ajeno en el distrito, sucesos similares ocurrieron semanas atrás en localidades aledañas.