Trujillo: trabajadores municipales exigieron en protesta igualdad remunerativa

Cientos de trabajadores municipales protestaron en las calles de la ciudad de Trujillo contra el Gobierno de Pedro Castillo, porque aseguran que fueron excluidos de las mejoras salariales respecto a trabajadores de otros regímenes laborales.

“Cuando se habla de los trabajadores CAS, ahí se habla de un incremento de 60 soles, de igual manera cuando se habla de los trabajadores del decreto legislativo 728, pero cuando se toca el tema de los empleados municipales, ahí dicen que no va a ver un incremento”, explicó Carlos Alva, presidente de la Confederación de General de Trabajadores Estatales.

Según Alva, el Poder Ejecutivo dispuso que las municipalidades consideren un aumento de 424 soles a sus trabajadores, pero como estas no tienen los recursos suficientes, entonces no pueden gozar de dicho beneficio.

Por esta razón, pidieron al Ministerio de Economía y Finanzas que autorice la transferencia de recursos para que se concreten los aumentos en las planillas.

“Si usted se va a Florencia de Mora, Laredo y a otras municipalidades no tienen ingresos corrientes, entonces el incremento no sería aplicable. Esta es una lucha no para una mejora remunerativa, sino por una igualdad del aspecto de negociación colectiva”, precisó.

Crisis económica

Son 20 mil trabajadores municipales de la región La Libertad que esperan que el Gobierno considere el aumento de sus remuneraciones, porque aseguran que no pueden cubrir con los gastos de la canasta básica familiar, debido al elevado precio de los alimentos.