Trujillo: Sucamec advierte que licencias de 1780 armas no fueron renovadas

El jefe zonal de La Libertad Gustavo Cerna informó que 1780 armas están pendientes de recuperar, ya que sus propietarios no renovaron la licencia y se exponen a una investigación penal por tenencia ilegal de armas de fuego.

“1780 armas más o menos las que están todavía pendientes por recuperar y aquí hago un llamado a todos los ciudadanos que no han renovado su licencia y que han recibido sus notificaciones, que no se expongan a que se le aperture una investigación de carácter penal”, advirtió.

Asimismo, reportó otra problemática que aqueja a la Sucamec: hay personas que utilizan inadecuadamente las armas de fuego pese a que sacaron su licencia de manera regular; es decir, si tramitaron para defensa personal, en la práctica usan el arma para el chalequeo o dan seguridad a un inmueble.

“Ya se ha detectado que muchas personas no le dan el uso, por ejemplo, sacan para defensa personal y están dando seguridad a una persona o a un inmueble y eso no está permitido, ahí cometen una infracción que si bien no es una infracción penal, es una infracción administrativa”, aclaró.

Cerna añadió que hasta la fecha 383 personas renovaron su licencia y que cada semana unas 60 personas solicitan licencia para portar armas para defensa personal o brindar seguridad privada.

Perú, segundo país importador de armas de fuego

Dentro de este contexto, el director de la III Macro Región Policial, Augusto Ríos, informó que el Perú es el segundo país en Sudamérica detrás de Brasil en importar armas de fuego de manera legal, pero cuyo destino es lo contrario.

“Vamos a ponernos a pensar de dónde vienen estas armas, supuestamente de la importación legal, pero el problema es que el destino de las armas ya no es legal, el Perú es el segundo país en importación de armas a nivel Sudamérica detrás de brasil”, alertó.