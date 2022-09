Trujillo: recapturan a preso que fugó del penal El Milagro y lo hallan con una joven desaparecida

La Policía Nacional recapturó a uno de los presos que fugó del penal El Milagro el sábado 27 de agosto y lo encontró acompañado de una joven de 15 años que fue reportada como desaparecida el 1 de septiembre por su familia.

Se trata de Julio Romano Sharita, de 24 años, procesado por el delito de tentativa de homicidio, quien estaba recluido en el pabellón 3-A. Él fue detenido en diciembre del 2021 por pertenecer a la banda ‘La nueva jauría’, la cual se dedicaba a extorsionar a empresarios, comerciantes y transportistas del distrito de El Porvenir.

Romano Sharita fue detenido durante un control de identidad en el óvalo de Laredo en Trujillo. Él trató de hacerse pasar por un menor de 15 años, pero este dato no le cuadró a los policías , entonces procedieron a identificarlo con el sistema AFIS, el cual arrojó su verdadera identidad y así comprobaron que era requerido por la justicia.

“Se están haciendo las diligencias para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, registra dos requisitorias, una por tentativa de homicidio y otra por robo agravado. Adicionalmente, estaría inmerso en el delito contra la falsedad genérica por haber querido pasarse por otra persona y el delito contra la función jurisdiccional al haberse fugado del penal”, expuso el general Augusto Ríos Tiravanti.

¿Quién es la menor desaparecida?

La Policía investigará qué tipo de vinculación tiene el detenido con la escolar de 15 años, cuya hermana contó que la desaparición se produjo después de que la menor salió de su casa para ir al colegio.

“Ella salió rumbo al colegio y todavía ella primero le dijo a mi mamá: «mamá, no me quiero ir». Como mi mamá estaba en la posta sacando cita para mi otra hermana que también está delicada, entonces mi mamá se demoró en contestar. Después mi hermana le dijo: «Mamá no, mejor si voy, si voy al colegio». Y mi mamá lo único que respondió fue: «Ya hija que Dios te bendiga, te veo a la 1». Desde ese momento ya no volvió mi hermana”, lamentó.