Trujillo: padres piden en protesta mobiliario escolar y contratar a auxiliares

Padres, docentes y alumnos del colegio Salaverry protestaron afuera del Gobierno Regional de La Libertad en Trujillo por una serie de carencias que afectan a los estudiantes de todos los niveles (inicial, primaria y secundaria).

Cati Agapito, representante de los padres de familia, detalló que desde la creación del colegio; es decir, desde hace 28 años que no tienen personal de limpieza, vigilantes, ni mobiliario escolar y que la contratación de algunas auxiliares fue pagada por la APAFA, pero el dinero ya se está acabando.

“De una manera u otra estamos cansados de que nos digan que no hay, que no atienden, ya no, venimos a pedir un derecho, el derecho de que los niños estudien y de acá no nos vamos a ir hasta que salga LLempén (el gobernador regional de La Libertad) o salga el gerente de Educación y nos dé una solución”, expresó, indignada.

Estudiantes estudian solo dos horas

Indicó que hace dos años el gerente de Educación, Oster Paredes y la alcaldesa de Salaverry, Mónica Betancourt prometieron ayudar a la institución educativa, pero hasta la fecha no han cumplido con sus promesas.

“Estamos cansados de que el colegio no tenga nada, no tenga personal de limpieza, no haya auxiliares, no haya mobiliario. Los niños estudian cada dos horas nomás, porque es primaria, secundaria y nivel inicial, no tenemos un mobiliario para que puedan asistir los niños”, agregó.