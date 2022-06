Trujillo: continúan amenazas de muerte a suspendida alcaldesa de El Milagro

La suspendida alcaldesa del centro poblado El Milagro, Marlene Luján, denunció que sigue recibiendo amenazas de muerte, pero esta vez por mensajes de texto al teléfono de su policlínico, el mismo que el 31 de mayo sufrió daños en la fachada tras la explosión de una dinamita.

“Bueno, igual, que nos creemos bien vivos, que saben que tienen fotos, que saben que hacemos y que puedan volar nuevamente (el local). Eso lo voy a denunciar hoy día, lo voy a anexar junto con las denuncias anteriores y volveremos para sacar las garantías adecuadas”, detalló.

Las llamadas fueron contestadas por el administrador del policlínico. En un principio, la persona detrás del auricular dijo que se habían equivocado de número y luego empezaron a llegar mensajes de texto intimidatorios.

Demanda contra José Ruíz

Luján informó que interpuso una demanda de acción de amparo contra el alcalde de Trujillo, José Ruiz, por no respetar el debido proceso cuando se decidió suspenderla del cargo por 90 días.

“No me notificaron, no me invitaron a por lo menos presenciar la sesión de consejo, ellos tomaron así la decisión de manera abrupta, tan solo con el informe del asesor legal, de la provincial, un asesor interino que no era ni el que estaba contratado”, comentó.

Después de que fue suspendida del cargo, ocurrió este hecho que conmocionó a toda la región: unos delincuentes hicieron detonar una dinamita en la puerta de uno de los locales de su policlínico y dejaron una carta en la que le exigían que deje el cargo, de lo contrario, atentarían contra su vida.