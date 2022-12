SJM: mujer embarazada es atropellada cuando intentó impedir el robo de una mototaxi

Una mujer embarazada fue embestida por un ladrón que acaba de robar una mototaxi. El sujeto impactó el vehículo contra la gestante, cuando ella salió a impedir el asalto, ahora se encuentra hospitalizada.

Sucedió en San Juan de Miraflores, un sujeto aprovechó que el inquilino de un hospedaje acababa de salir por la cochera, para ingresar simulando ser alguien también vivía allí.

El sujeto se subió a la mototaxi de Don Grimaldo y se dio a la fuga. Al percatarse del asalto, una mujer embarazada salió junto a su pareja para intentar detener al ladrón. Ella se coloca en frente de la moto, pero el delincuente sin importarle la embiste, provocando que ella caiga al suelo. Don Grimaldo, quien sufrió el robo todavía no ha terminado de pagarla.

“Yo siempre llego a esta hora, nueve y media aproximadamente. Guardé la moto y fui a mi cuarto, no pasó ni cinco minutos y me llama la trabajadora y me dice, tu moto”. La denuncia ya fue puesta en la comisaría de San Juan de Miraflores, pero lo cierto es que Don Grimaldo no sabe si podrá recuperar su herramienta de trabajo.