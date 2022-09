SJL: poste de luz a punto de caer pone en riesgo a peatones

Un poste fracturado y que pende de una redes de cable en lo alto representa un peligro para la integridad física de los peatones de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho.

Un equipo de Latina Noticias comprobó que este poste se halla partido en dos y lo único que lo sostiene son unos cables enmarañados. Por esta razón, los vecinos colocaron una cinta amarilla alrededor para advertir el peligro.

Según las cámaras de seguridad, un tráiler muy alto arrastró los cables de este poste durante su paso e hizo que se quiebre al instante. Hay otros cuatro postes que están similares condiciones de peligro.

Adoptan medidas de prevención

No obstante, han pasado tres días desde que los vecinos reportaron este problema y todavía no hay una solución. Como medida preventiva, también han colgado una cinta amarilla en los cables para advertir a los conductores de carga pesada que no pueden transitar por allí.

Según los vecinos, esta parte de San Juan de Lurigancho es una zona industrial, donde a diario hay una alta circulación de vehículos de carga pesada como tráilers y camiones.