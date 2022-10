Sismo en Piura: cuatro réplicas ponen en alerta a la población tras fuerte temblor de magnitud 6.1

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura informó que el movimiento telúrico de magnitud 6.1 registrado esta madrugada en Sullana, en la región Piura, fue percibido “muy fuerte” en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sechura, Talara y; por supuesto, Sullana.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2022-0597

Fecha y Hora Local: 05/10/2022 03:26:17

Magnitud: 6.1

Profundidad: 25km

Latitud: -4.92

Longitud: -80.80

Intensidad: VI Sullana

Referencia: 13 km al O de Sullana, Sullana – Piura — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 5, 2022

Asimismo, tras el primer movimiento sísmico ocurrido a las 03.26 horas del miércoles 5 de octubre, cuatro réplicas más suscitaron a las 03:49 am de 3.8, 03:59 am de 4.0, 05:30 am de 3.9 y el último de 4.0, se produjo a las 5:43 am.

Por otro lado, las autoridades locales de la referida región norteña indicaron que hasta el momento no se han reportado daños estructurales; mientras tanto, continúan monitoreando las zonas vulnerables. Del mismo modo, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) descartó que este evento genera tsunami para el litoral peruano.

Qué debe tener una mochila de emergencia en caso de desastres naturales

Según lo mencionado por el Ministerio de Salud, la mochila debe contener artículos que servirán para la atención de alguna emergencia, lo cual es un elemento indispensable para la supervivencia posterior a un desastre natural.

Toallas higiénicas y bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas, además de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente. Las linternas son ideales para alumbrarnos, es importante guardar uno o dos pares de pilas.

En tanto, los alimentos no perecibles como caramelos, galletas o conservas no pueden faltar. Asimismo, recuerda contar con botellas de agua, dado que una persona puede sobrevivir una semana ingiriendo este recurso natural.

El botiquín de primeros auxilios es imprescindible

El Minsa informa a los ciudadanos la importancia de contar con un botiquín, este debe contener alcohol, agua oxigenada, algodón, vendas, gasas, esparadrapos y alcohol yodado. Se debe evitar incluir medicamentos, a menos que uno de los integrantes de la familia los tome bajo prescripción médica.