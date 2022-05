Silvia Barrera cuestiona labor de la Comisión de Fiscalización: “Solamente hacen un show político”

La exautoridad edil de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, retornó al Congreso y esta vez volvió a criticar el desempeño de la Comisión de Fiscalización luego de que le reiteraran preguntas que previamente en otras sesiones ya había respondido.

No obstante, los cuestionamientos también alcanzaron al presidente de este grupo de trabajo, Héctor Ventura, al considerar que mantuvo una “actitud desafiante” al momento de interrogarla.

“Aquí se me ha interrogado con las mismas preguntas. Esta comisión tiene un presupuesto para poder llegar a la verdad, tiene abogados, expertos, y parece que no trabajan. Solamente hacen un show político, por lo que yo estoy viendo en este momento, porque el señor tiene una actitud desafiante, por eso he manifestado mi disconformidad con esta comisión”, sentenció.

En otro momento, Barrera Vásquez, durante su intervención, reconoció que el año pasado coincidió con el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza y el empresario Zamir Villaverde en una reunión en Palacio de Gobierno. Sin embargo, precisó que en su caso la invitación fue para ver “temas de apoyo” a las ollas comunes.