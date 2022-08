Santa Rosa de Lima: cientos de fieles depositan sus cartas en el pozo de los deseos

Cientos de fieles acudieron al santuario de Santa Rosa de Lima en la avenida Tacna y depositaron sus cartas en el pozo de los deseos, después de dos años de pandemia. Cada uno con una historia particular que contar.

Los pedidos más comunes fueron la sanación de las dolencias, la unión familiar, paz y gozar de buena salud. Un equipo de Latina Noticias recorrió el convento y comprobó que desde tempranas horas se formaban largas colas; incluso, muchos madrugaron y vinieron de partes muy alejadas de la ciudad.

Peticiones a Santa Rosa de Lima

“He venido con mi esposa y mi hijo. Al inicio hubo una estampida y una señora se cayó delante, pero, bueno, se controló a tiempo. Para mi hijo es la primera vez que viene al pozo. Pedí la unión familiar y nacional, que los políticos dejen sus intereses particulares por la unión del país”, relató un padre de familia.

Después, una anciana arequipeña que venía de Villa María del Triunfo contó que soñó con Santa Rosa de Lima y que ha recibido sus mensajes. Asimismo, le pidió que fortalezca su salud y que escuche todos los días sus plegarias.

También se presentó el caso de una madre de familia con un problema en la vista que tomaba entre sus manos la imagen de Santa Rosa de Lima, mientras le pedía la sanación.“Quiero que me sane mis ojos, la fe es grande, aparte de eso también tengo buenos hijos y una casa. Por un tema familiar se me desprendió la retina y no veo, ya son 8 meses que me he recuperado y gracias a ella”, expuso.

Otra madre, coronada de rosas en la cabeza, que estaba acompañada de sus menores hijos compartió el siguiente mensaje: “Venimos de Salamanca, nuestro deseo es tener salud en la familia, unión, armonía y paz. Hemos hecho una cola enorme, pero valió la pena venir aquí”.