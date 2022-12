Roberto Sánchez: “Detención a Pedro Castillo no está debidamente motivada”

El extitular del Micentur, Roberto Sánchez Palomino, se refirió a la detención preliminar contra el exmandatario Pedro Castillo, la cual consideró de “arbitraria e ilegal”. Esto, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión.

La exautoridad, quien acudió hasta la sede del Ministerio Público para brindar su testimonio respecto a las diligencias contra Castillo Terrones, se mostró a favor de un adelanto de elecciones. Señaló que esta debe ser consensuada y dialogada con la ciudadanía.

“La resolución de detención preliminar que se ha hecho al presidente Pedro Castillo no está debidamente motivada, por lo tanto, es arbitraria e ilegal. (…) Creemos que la sucesión constitucional no resuelve la crisis que hoy tiene el país, creemos que es importante el adelanto de elecciones, pero ese mecanismo tiene que ser dialogado”, apuntó.

En otro momento, Sánchez Palomino reiteró que la decisión de Pedro Castillo sobre el fallido intento de golpe de Estado que intentó perpetrar jamás fue consultada ante el Gabinete Ministerial aquel miércoles 7 de diciembre.

“Los ministros no fuimos convocados a sesión formal para tratar este punto de agenda, ni en diálogo formal, informal o social. Esta decisión no fue asumida por ninguno de los ministros, por lo tanto, hoy he venido a reafirmar ello”, añadió.