El sorprendente ‘hombre cóndor’, el personaje de moda en el valle del Colca

César Zuka Gutiérrez es el nombre de la persona que da vida al ‘hombre cóndor’, el personaje de moda en el valle del Colca. Un equipo de Reporte Semanal viajó a Arequipa para conocer un poco más sobre el creador de este disfraz que llama la atención de cientos de turistas y se ha convertido en la sensación de las redes sociales.

Si bien es cierto lleva algunos años vistiéndose como la majestuosa ave del Colca, fue a partir de la pandemia que su popularidad aumentó. Sus apariciones en videos de Tiktok, los cuales fueron grabados por turistas, se viralizaron causando asombro entre otros usuarios de la plataforma que llegaron a confundirlo con un cóndor real.

¿Cómo decidió crear a este personaje?

Según explicó, un accidente lo obligó a dejar su trabajo como obrero en la mina y lo llevó a buscar otra forma de ganarse la vida. Fue entonces que decidió personificar al cóndor y aprovechar el turismo en el valle del Colca.

“Busqué a unos escultores para crear mi traje. La primera vez tenía temor, pero con el tiempo tomé confianza. Ahora ya bailo y me tomo fotos, aunque los primeros días tenía miedo. Muchas gracias al ave cóndor y al turismo, con esta escenificación me va bien. Siento emoción y alegría cuando me piden fotos o video para TikToks. Estoy feliz”, dijo César Zuka Gutiérrez.