RENIEC “mató” y “resucitó” a Alejandro Sánchez, dueño de Sarratea: qué se sabe

Alejandro Sánchez es el dueño de la casa de Sarratea, el inmueble ubicado en Breña que es considerado el despacho presidencial paralelo de Pedro Castillo. No solo está prófugo desde hace dos días, sino que apareció “fallecido” en el registro de RENIEC desde este martes. Tras la denuncia en medios, volvió a aparecer como vivo.

No se trató de un milagro bíblico, no Fue un cuestionable cambio que pone bajo la lupa al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

¿Por qué un prófugo de la justicia aparecía como muerto en los registros? ¿Para evitar su captura? ¿Con qué facilidad se pueden adulterar los datos en la institución que registra a los peruanos?

Sobre Alejandro Sánchez Sánchez pesa una orden de detención preliminar por 10 días. La orden señala que es por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública —organización criminal. Se presume que Sánchez Sánchez escapó por una salida trasera de la casa de Sarratea, ubicada en el distrito de Breña.

ALEJANDRO SÁNCHEZ NO SE ENTREGARÁ: “¡SOBRE MI CADÁVER!”

Alejandro Sánchez, amigo cercanísimo del presidente Pedro Castillo no solo consigue que RENIEC “lo mate y lo reviva” de un día para otro. Alejandro Sánchez también desafió a la justicia peruana desde la clandestinidad.

En una publicación en su cuenta personal de Facebook, el empresario aseguró que no se entregaría. “Como no soy culpable de nada, no lo haré, no voy a hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos”, publicó. “¡Sobre mi cadáver!”, exclama el prófugo de la justicia peruana.

Volviendo al registro de RENIEC que decretaba la muerte de Alejandro Gonzales, El lugar de deceso sería el caserío Ojo de Agua, en la provincia de Chota (Cajamarca).

MÉDICO NIEGA CERTIFICADO DE FALLECIMIENTO DE ALEJANDRO SÁNCHEZ

“No lo conozco al señor, nunca lo he conocido, no he visitado Chota”. Son las palabras de Víctor Vargas Reyes, médico cuyo nombre aparece en el acta de defunción de Alejandro Sánchez.

Es más, en declaraciones a LATINA NOTICIAS siguió aclarando que no tiene nada que ver. “No me encontraba ni cerca de Cajamarca. En ese certificado no hay firma, sello ni huella digital”.

En tanto, Alejandro Sánchez sigue prófugo de la justicia. LA RENIEC le “restituyó la vida”. Y la crisis política, con Pedro Castillo y su entorno de protagonistas principales, se agudiza aun más.