Rafael López sobre protestas: “No son bienvenidos a Lima la gente que viene a destrozar”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró en contra de que las plazas y el centro de la ciudad sean utilizados como escenarios de protestas y luego sean vandalizadas. Por ello, anunció que declarará estos espacios como zona intangible.

Seguidamente, la autoridad edil señaló que las personas que arriban hasta el Centro de Lima a causar disturbios y destrozar todo a su paso, no son bienvenidos. Agregó que no habrá más plazas San Martín y Dos de mayo para este tipo de movilizaciones.

“Fuera, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esa gente que viene a destrozar, si fuera marcha pacífica, sí. (…) Les pido aprobar una ordenanza donde se les prohíbe usar la plaza San Martín para sus comidas”, manifestó López Aliaga ante la prensa.

En otro momento, el burgomaestre le pidió a la presidenta Dina Boluarte la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de presentarse nuevos ataque contra aeropuertos, carreteras y entidades públicas. “El Perú ya no aguanta más esas majaderías que no pasan en Cuba, que no pasan en Venezuela, ni en China”, apuntó.

Respecto al último fallecido en medio de las violentas manifestaciones del sábado, este responsabilizó a Pedro Castillo. “Han entrado a robar, es la verdad y han dejado 18 meses el país a la deriva, preparando esta gran matanza. Esta matanza es culpa de Castillo y de toda su gente. Y que han ido diciendo en todo el país ‘ríos de sangre’ y qué ha estado diciendo el ‘viejito loco’ que estaba de premier”, exclamó Rafael López Aliaga.