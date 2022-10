Rafael López Aliaga a Daniel Urresti: “Estoy en son de amor, Porky es amor”

Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima, aseguró que no cerrará las puertas a sus contendores Daniel Urresti y George Forsyth. “Estoy en son de amor, Porky es amor”, expresó al asegurar que no caerá en polémicas. En tanto, esperaba los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Específicamente, sobre Daniel Urresti, el candidato de Renovación Popular aseguró que quiere reunirse con el excandidato de Podemos Perú. “Quiero reunirme con él a solas… si tiene ideas buenas…“, indicó. En esa línea, aseguró que “nadie es dueño de la verdad”.

Rafael López Aliaga no descartó nombrar a Urresti como gerente de Seguridad en su gestión frente a la Municipalidad de Lima. “Veamos”, dijo. “Para mí las puertas están abiertas para él y para el señor [George] Forsyth“.

LÓPEZ ALIAGA JURA QUE NO POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA DEL PERÚ

De otro lado, Rafael López Aliaga, empresario de corte conservador y miembro del Opus Dei, exigió la renuncia del presidente Pedro Castillo “por el bien del Perú” y por todo el daño que le ha hecho al país. “El daño es la falta de confianza: cuando no hay confianza, no hay inversión; cuando no hay inversión, no hay trabajo; cuando no hay trabajo, no hay consumo”, indicó.

Tras descartar la posibilidad de una reunión con Castillo Terrones, López Aliaga también rechazó postular a la Presidencia en 2026.

“No voy a postular a la presidencia, no me pregunten más porque no voy a hacerlo”, aseveró. De otro lado, lo que sí pidió es un candidato presidencial de consenso.

Finalmente, Rafael López Aliaga aseguró que desde ya busca que bancos internacionales entren a un concurso público. “Quiero conseguir el dinero para Lima, sin plata no se hace nada”, sentenció