PPK sobre eventual condena de 35 años: “Significaría la muerte”

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que ser sentenciado a 35 años por los delitos que la Fiscalía le imputa significaría “la muerte”. El exmandatario ya alista su defensa ante la imputación que el Ministerio Público presentará en los próximos días.

En entrevista para Punto Final, PPK consideró como “una locura” el señalamiento del Equipo Especial Lava Jato, que sostiene que sus empresas lavaron un total de 12 millones de dólares entre el 2001 y 2016. “Vamos a tomar acciones legales, esto es una difamación”, expresó.

De acuerdo a la Fiscalía, a través de Westfield Capital, Kuczynski cobró esta suma de dinero por asesorías a Odebrecht, cuando esta compañía participaba en los procesos de licitación para proyectos, mientras él se desempeñaba como premier y ministro de Economía entre 2001 y 2006.

“Han agarrado algunos ingresos que sí he recibido y otros ingresos que no he recibido. Han hecho una suma de todo y han agitado esto frente a los medios y después han dicho ‘yo me voy, yo quiero ser juez’. ¿Qué país es este?”, mencionó.

DECLARACIONES DE ALEJANDRO TOLEDO

Kuczysnki también se refirió a las declaraciones que brindó el expresidente Alejandro Toledo al Equipo Especial Lava Jato tras su extradición. Toledo mencionó que fue PPK quien “llevó” a Jorge Barata y Marcelo Odebrecht a Palacio de Gobierno.

“Alejandro Toledo ha declarado cosas factuales (…) Yo creo que no se lo presenté, yo no creo eso; pero eso es hace 20 años, bien puedo haber hecho una llamada a la secretaria (y decir) ‘estos señores quieren una reunión'”, apuntó.

PPK invitó a la Fiscalía a que continúe con las investigaciones, pero “que no torture a la gente”. “Yo he estado con orden de prisión, tres años aquí encerrado, en esta casa. ¿Qué justicia es esta?”, aseveró el exgobernante, quien, por ahora, negó un posible viaje a Estados Unidos.