Pedro Castillo pidió cambiar a jefe de Sunarp a petición de Sada Goray, según exministro de Justicia

Más revelaciones en torno al caso Sada Goray y su estrecha relación con los funcionarios del Gobierno de Pedro Castillo. En una declaración a la que accedió Punto Final, se revela cómo es que el exmandatario pidió el cambio del entonces Superintendente de Registros Públicos (Sunarp), Harold Tirado.

En sus declaraciones ante la Comisión de Ética, Salatiel Marrufo mencionó que Sada Goray pidió el cambio del jefe de la Sunarp a cambio de seguir con la entrega del dinero. Dicha solicitud requería de la aprobación del entonces ministro de Justicia, Félix Chero.

Para esto, fue Roger Gavidia, uno de los directores del Fondo MiVivienda elegidos por la propietaria de MarkaGroup, quien propuso a Luis Longaray Chau para asumir dicho puesto. Gavidia le pidió a Longaray su hoja de vida, la cual también llegó a manos de Castillo Terrones.

Cabe precisar que la Sunarp es una entidad adscrita al Minjusdh. En su declaración fiscal, Chero reveló que, en abril de 2022, el entonces jefe de Estado le pidió acercarse a su despacho en Palacio de Gobierno para solicitarle el cambio.

PEDRO CASTILLO LE ENTREGÓ CV

“El presidente Pedro Castillo me indicó que vaya a su despacho y ahí me indicó que tenía que cambiar al superintendente de la Sunarp y me entregó el currículo físico del señor Luis Longaray (…) le indiqué al presidente que mi equipo técnico lo iba a evaluar (…) y él me respondió que, sí cumplía con los requisitos”, precisó Chero.

Posteriormente, el ministerio designó a Longaray como nuevo superintendente de Registros Públicos el 15 de abril de 2022. Longaray mencionó ante los fiscales que llamó a Roger Gavidia para agradecerle por interceder en su nombramiento.

Poco después de asumir el cargo, tras algunos problemas, el secretario general del Minjusdh, Fernando Alcalde, le pidió su renuncia. Tras ello, Longaray llamó a Gavidia, quien le comunicó sobre una citación con Salatiel Marrufo para tratar este tema. En dicha reunión, Marrufo realizó dos llamadas y le indicó que no había problema, pues “ya había realizado la gestión”.