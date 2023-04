María Cordero Jon Tay en nuevos audios: “Piensen bien lo que están haciendo”

La congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, fue denunciada por un extrabajador, quien reveló que la parlamentaria le exigía desde el 50% hasta el 75% de su sueldo, teniendo como intermediario a Braden Paredes, empleado del Congreso.

En nuevos audios que grabó el denunciante, se da cuenta del nivel de exigencia al que llegó la legisladora con tal de hacerse con el dinero del sueldo de su extrabajador, así como las movidas que Paredes intentaba para que se cumpla con este “acuerdo”.

“Acá nadie tiene por qué molestarse, porque tienen varios meses trabajando. O sea, quiere todo, no es así, pues”, expresó Cordero. Si un trabajador no quería acceder a entregar el dinero, la congresista no tenía reparos en amenazarlo.

“Hay gente para cambiar ahorita y lo puedo hacer. Piensen bien lo que están haciendo. Si accionan bien ustedes, todo sigue igual. Si no, no tendré consideración. El partido nos cobra a nosotros. Nosotros también pagamos. O sea yo pago, ¿y ustedes por qué no van a pagar?”, aseveró.

AUDIOS DE BRADEN PAREDES

En el material que obtuvo Punto Final, tanto Cordero como Paredes se muestran muy comprometidos en el trato unilateral que alcanzaron con sus trabajadores. Es Paredes, técnico de archivos del Congreso, quien le dejó las cosas claras al denunciante en un audio del 28 de noviembre.

“Los bonos, todo es para ella. Para que no dudes de mí, ella sabe absolutamente todo. Mira lo que viene: 50% de la gratificación de diciembre. Viene el 50% del bono grande, hay dos bonos. No sé cuánto te tocará, uno 16 mil, otro 12 mil. Te tocará cuatro en una, ocho en otra. Lo que te den”, refiere.

La Fiscalía ya abrió una investigación contra María Cordero Jon Tay, por el presunto delito de concusión. En este caso se incluye a Paredes Calla como cómplice. Cabe indicar que, hasta el momento, son cinco parlamentarias investigadas por dicho ilícito.