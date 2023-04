David Waisman sobre pelea con Carlos Almerí: “Ha sido preparado para atentar contra mi vida”

El exvicepresidente David Waisman protagonizó un bochornoso incidente la mañana de este 23 de abril en las afueras de la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA), al enfrentarse a golpes con el exministro del Gobierno de Alejandro Toledo, Carlos Almerí.

Según imágenes que grabó un familiar de Almerí, se observa a este último increpando a Waisman, a quien calificó de “burro”, mientras que el exvicepresidente lo llamó “desgraciado” y “mentiroso”, tras lo cual le propinó un puñete.

Luego de lo ocurrido, Waisman dialogó con Punto Final sobre lo ocurrido en exteriores de la DIPA y aseguró que el ataque de Almerí ya había sido premeditado, pues llegó con demás personas para “atentar contra su vida y salud”.

“Todo ha sido preparado de antemano para atentar contra mi vida y mi salud, porque eso me afectó terriblemente. Yo también lo voy a denunciar, me he tenido que internar en la clínica hoy, he estado seis horas (…) víctima de este atropello que ha sido de él y de todas las personas que aparecieron”, refirió.

Asimismo, negó que el puñete haya llegado a impactar en el rostro de Almerí, pese a que este aseguró que le había roto el labio y movido un diente. “Él sabe que soy operado del corazón, tengo cuatro bypasses, soy una persona que voy a cumplir en una semana 86 años”, sostuvo.

“ALEJANDRO TOLEDO TRAICIONÓ AL PERÚ”

En otro momento, Waisman, quien había llegado hasta la DIPA para encarar a Alejandro Toledo luego de su arribo desde Estados Unidos, aprovechó para aseverar que el exmandatario lo traicionó y a todo el Perú, y que Toledo ganó las elecciones “gracias a él”.

“Me traicionó y a todo el Perú, me mintió y estafó las esperanzas mías y de 33 millones de peruanos que creyeron en todo lo que dijo, en sus mentiras (…) Me utilizó y ganó las elecciones por mí, porque acababa de terminar la investigación del caso Montesinos con Fujimori“, mencionó.