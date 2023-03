Congresista Luis Cordero Jon Tay asistió a feria de equipos de espionaje en Panamá

El congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay, asistió a una feria de exhibición de equipos de espionaje y sistemas de inteligencia para vigilancia electrónica, el cual se llevó a cabo en Panamá en octubre de 2022.

Las imágenes obtenidas por Punto Final muestran al parlamentario acercarse al módulo de una empresa para pedir información, momento donde conversa con un representante. Luego del diálogo, intercambian contactos para entablar una futura comunicación.

Según información que entregó Carlos Barba a la Fiscalía, él viajó con Jon Tay a Panamá entre el 11 y 13 de octubre de 2022. Barba recibió una indicación de Jorge Fernández, conocido como ‘El Español’, para coordinar dicho viaje a fin de contactar a un fabricante de equipos de espionaje.

Carlos Barba, exoficial de inteligencia de la Marina, fue reclutado por ‘El Español’ para asesorar al expresidente Pedro Castillo, quien le ofreció la Dirección Nacional de Inteligencia, cargo que Barba no aceptó. Tras ello, le propusieron formar un equipo paralelo de contrainteligencia.

De acuerdo a la Fiscalía, este equipo tenía como misión operar con equipos electrónicos de alta tecnología con la capacidad de contar con información de teléfonos celulares de sus opositores, así como de sus conversaciones, chats y correos electrónicos.

ABOGADO NIEGA PARTICIPACIÓN DE LUIS CORDERO

El abogado de Luis Cordero, Elio Riera, afirmó que su defendido no forma parte de la organización, no hay pruebas de una “conexión directa” y que, en su viaje a Panamá, no se hizo ninguna adquisición. Añadió que el legislador viajó a dicho país con su dinero.

Cabe precisar que la Comisión de Ética Parlamentaria abrió una investigación a Luis Cordero Jon Tay, por lo que estas imágenes serían importantes para el proceso de indagación acerca de sus vínculos con ‘El Español’ y Carlos Barba.