Claudia Dávila sobre gresca familiar: “He actuado en autodefensa”

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, afirmó que fue su concuñado quien inició la gresca que protagonizó la madrugada del 1 de octubre. En diálogo con Punto Final, precisó que la pelea inició luego de que Alfredo Gonzáles Salas intente llevarse a su hija.

La funcionaria explicó que, alrededor de las 5 de la mañana, se encontraba junto con su esposo en la casa de su suegra. Tras ello, su cuñada empezó a gritar y pedir ayuda, pues Gonzáles quería llevarse a la pequeña y se encontraba en presunto estado de drogadicción.

Ante las quejas, su esposo se involucró en la pelea y se fue a las manos con Gonzáles para intentar controlarlo. Mientras tanto, Dávila llevó a la menor de cuatro años al primer piso, tras lo cual afirma haber sido atacada por Gonzáles, por lo que actuó “en autodefensa”. Finalmente, el sujeto fue reducido.

Dávila rechazó que se haya intentado evitar la difusión de la pelea, como lo denunció Gonzáles, así como una posible extorsión contra el hombre. Pese a los antecedentes por robo y microcomercialización de droga, la ministra reveló que su esposa optó por no denunciarlo.

“Nunca he sabido que se ha comportado de esa manera, era una sorpresa. Para la mama de mi esposo, también, porque no había antecedentes, no había la certeza que tenía antecedentes. No teníamos conocimiento de eso, nuestra relación es protocolar”, sostuvo.

Denuncia contra su concuñado

La ministra Dávila dio a conocer que su suegra, dueña de la vivienda donde ocurrió el incidente, ha denunciado a su yerno y pedido garantías para su vida. “No puede ser que la persona que es víctima siga conviviendo con su agresor y que les digan ‘mantengan la paz y la calma'”, aseveró.

“Se dice que estoy usando mi poder para extorsionar al señor, es mentira. Quien ha llamado a la Línea 100 por una agresión por parte de su hija es la señora (…) La señora está encerrada en su dormitorio, porque cuando sale a la cocina, la insultan y agreden”, explicó.