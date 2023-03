Betssy Chávez: “Voy a apoyar a Aníbal Torres en una próxima gesta electoral”

La exjefa del gabinete ministerial, Betssy Chávez, afirmó que apoyaría a su antecesor en el cargo, Aníbal Torres, si este último decidiera postular en las elecciones generales. Sin embargo, no mencionó si lo haría como parte de una potencial plancha presidencial.

En diálogo exclusivo con Punto Final, la expremier sostuvo que seguirá participando en la política, pues “el político es de por vida”. No obstante, sostuvo que “no ambiciona” ser presidenta de la República.

“Yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres, sin duda en una próxima gesta electoral. No sé si en su plancha, pero sí a apoyarlo, genuinamente, porque Pedro Castillo me lo ha pedido y he de cumplir con lo que el presidente me ha pedido”, precisó.

Chávez Chino no aclaró si esta posible postulación se haría mediante un nuevo partido político. “No hemos hablado con el doctor Aníbal Torres, tenemos medidas procesales de restricciones para poder comunicarnos. Él iría a la cabeza”, apuntó.

“DINA BOLUARTE NUNCA HA SIDO MI AMIGA”

La suspendida congresista también reveló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, “nunca fue su amiga”. Además, precisó que, durante la campaña en las elecciones 2021, Boluarte “nunca participó” y que recién apareció en la segunda vuelta.

Cabe recordar que Dina Boluarte dejó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luego de que Chávez Chino asumiera el premierato. La actual mandataria asumió dicho cargo desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo.

“Creo que partimos de principios distintos. Yo no me juntaría con Renovación Popular y Fuerza Popular para gobernar”, sostuvo Chávez al ser consultada por la orientación política de la jefa de Estado.