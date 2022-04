Premier señala que preparación de la PNP es deficiente y que no cuentan con los agentes necesarios

El jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, brindó una entrevista a un programa radial colombiano donde se refirió a los disturbios que se llevaron a cabo ayer en diferentes puntos del país, especialmente en la capital, en rechazo al actual Gobierno.

En este espacio, el titular de la PCM aseveró que la Policía Nacional no pudo darse abasto para calmar las protestas. “En nuestra PNP no existe el número suficiente y, de otro lado, su preparación es deficiente. También se ha visto por los medios que siete policías no pueden detener a una persona”, remarcó.

En otro momento, mencionó que desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, un sector de la ciudadanía ha exigido su renuncia. “Han estado atrás de la vacancia, proponiendo en el Congreso acusaciones constitucionales. Eso siempre existe y es difícil que pueda desaparecer”, señaló.

Ante el cuestionamiento de que, si Perú se estuviese convirtiendo en un país ingobernable, el primer ministro respondió lo siguiente: “No es de ahora, sino es ya de algunos años. En el quinquenio anterior tuvimos cinco presidentes y tres congresos debido a esa inestabilidad política”.

Asimismo, ante una inminente caída del mandatario, el también abogado concluyó que no se puede descartar nada, ya que no es una novedad la incertidumbre política que se vive en el país desde hace ya varios años.