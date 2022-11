Poder Judicial dicta 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez

La noche del último miércoles 16 de noviembre, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 30 meses de prisión preventiva contra Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, investigado por el presunto delito de organización criminal.

Recordemos que el pasado 21 de octubre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público presentó el pedido de prisión preventiva contra el dueño de la casa de Sarratea, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Adicionalmente, la misma medida recayó sobre Jenin Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Augusto Vásquez Cabrera, Biberto Benerando Castillo León y Eder Vitón Burga, todos ellos presuntos integrantes del denominado Gabinete en la Sombra.

A estos personajes se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal y real.

Por otro lado, desde la clandestinidad, Alejandro Sánchez participó de esta sesión vía videoconferencia. Durante su intervención, sostuvo que los colaboradores eficaces que lo señalan de haber intercedido en la contratación de personal no muestran pruebas.

“Decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido delito, es natural autoprotegernos. (…) Estoy obligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón”, declaró Sánchez Sánchez.

“Cuando hice los aportes al partido dicen que son de origen desconocido; es lícito hacer aportes a partidos, hasta 400 mil soles, si no me equivoco, nunca estuve involucrado en actos de corrupción, he tenido una vida digna, niego las acusaciones en mi contra”, añadió.