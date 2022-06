Plata como cancha: César Acuña retrocede con su demanda contra Christopher Acosta

“Aquí se acabó la novela”, fue la expresión que utilizó César Acuña para poner fin a este capítulo. En efecto, el empresario trujillano llegó este jueves hasta la sede del Poder Judicial, en el Centro de Lima, para firmar la desestimación de su demanda contra el periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha.

“Lo que buscaba era rectificación moral, buscaba que mi nombre no fuera mancillado, entonces en primera instancia ya fue sentenciado Acosta por difamarme porque se demostró que me había difamado, entonces creo que ya no debo seguir más allá porque ya logré mi objetivo”, declaró Acuña Peralta a la prensa.

César Acuña acude a Poder Judicial y formaliza, con su firma, retiro de querella por caso #PlataComoCancha. pic.twitter.com/iYEHKvZaFf — Christopher Acosta (@TrujiYo) June 16, 2022

Asimismo, el líder de Alianza para el Progreso alegó que retrocedió con este recurso para demostrar que no está en contra de la libertad de prensa; no obstante, insistió en que es necesario que se sentencie a quienes difaman. Además, lo catalogó como “un hijo que se equivocó”.

“Lo hago porque no estoy en contra de la libertad de prensa, pero pienso que es bueno que sentencien a los periodistas que difaman. (…) Yo creo que es un joven de 33 años, Christopher es como un hijo mío que se equivocó y tiene derecho a reivindicarse a futuro. Tiene padres y no quisiera que se acuerden de él como un condenado por difamar, me quedo muy contento con la decisión de la primera instancia”, finalizó.

Recordemos que el pasado 10 de enero, el Trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima anunció la sentencia contra el periodista de investigación. En aquella oportunidad, la pena quedó suspendida por un año, sujeta a reglas de conducta. Adicionalmente, impuso una reparación civil de 400,000 soles, a ser pagada de manera solidaria con la editorial como tercero civilmente.