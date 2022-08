Pedro Castillo: “Se han enseñado con este Gobierno porque vengo del campo”

El jefe de Estado, Pedro Castillo, arribó este lunes a la región Piura y en ella incentivó a impulsar el proyecto minero de fosfatos Bayóvar en un productor competitivo de fertilizantes para el mercado interno. No obstante, en este mismo espacio consideró que los cuestionamientos en su contra y las investigaciones que se le siguen se deben a que “viene del campo”.

“Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este Gobierno porque vengo del campo, se han ensañado con este Gobierno en una época racista, totalmente racista, porque no hablo como ellos, porque no me siento en esas mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo”, señaló el mandatario.

En otro momento, Castillo Terrones se refirió al ingreso del Equipo Especial de la PNP y de la Fiscalía a Palacio de Gobierno, quienes tenían la orden de detener a su cuñada Yenifer Paredes. Tras ello, exigió no repetir las referidas acciones.

“No es posible, no se puede permitir que más de 200 años de vida republicana, los ciudadanos, familias salgan con su cartel pidiendo agua, escuelas, hospitales y seguridad. Cuando nosotros queremos atacar a esos grandes males, ha pasado un año que se han empecinado un sector de la población que hoy han entrado inclusive a Palacio, hoy inclusive han entrado hasta mi propio dormitorio. Por eso, desde acá, insto a las autoridades a que dejemos de hacer eso”, añadió.