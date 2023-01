Pedro Castillo busca anular proceso en su contra: No he matado ni he robado a nadie

El golpista Pedro Castillo se presentó este martes 17 de enero en la audiencia para solicitar la anulación de las medidas en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. En esta sesión, estuvo acompañado de su defensa legal, el abogado Eduardo Pachas.

Asimismo, el exmandatario, quien reapareció con otro semblante, indicó que durante el proceso de vacancia del pasado 7 de diciembre de 2022, el Congreso de la República no realizó el antejuicio político ni se le consideró el derecho a la defensa.

“Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: primero, que no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas han sido vulnerados por este Congreso constitucional”, apuntó Castillo Terrones.

“Y debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República”, añadió en su intervención.

Tras culminar la misma y una vez escuchada a ambas partes, el juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y encargado de dirigir la sesión, manifestó que informará su decisión dentro del plazo establecido por ley.