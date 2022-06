Padres de Pedro Castillo reciben Pensión 65 desde el 2013, informa el Midis

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social comunicó que Ireño Naval Castillo Núñez y Mávila Díaz Terrones, padres del presidente Pedro Castillo, son beneficiarios del programa “Pensión 65” desde el 2013. Recordemos que la finalidad de este programa es apoyar a las personas de la tercera edad que se encuentran en condición de pobreza extrema.

La entidad liderada por Dina Boluarte emitió un comunicado para aclarar que los ciudadanos en mención no han sido beneficiados a raíz de la asunción al poder del mandatario Castillo Terrones, sino que ellos constan con una inscripción de los años 2013 y 2014.

“En ese marco, los usuarios Ireño Naval Castillo Núñez y Mávila Díaz Terrones no han sido afiliados a Pensión 65 en octubre de 2021, como se afirmó, sino que mantienen la condición de usuarios del programa desde junio del 2014 y diciembre del 2013, respectivamente, luego de cotejarse que cumplen con los requisitos de acceso y permanencia previstos en el Decreto Supremo n.° 081-2011-PCM (norma de creación de Pensión 65) y modificatorias; comprobarse que no han renunciado a ser usuarios, y verificarse que no han fallecido”, refiere el escrito.

En esa línea, el Midis en su pronunciamiento, explica cuáles son los motivos por los que un adulto mayor puede dejar de percibir este apoyo por parte del Estado. Por último, reafirman su compromiso de brindar protección social a las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

“En vista de lo antes mencionado, los usuarios de Pensión 65 mantienen dicha calidad siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso y permanencia, independientemente del grado de parentesco o filiación que puedan tener con cualquier persona. Los usuarios podrán permanecer en Pensión 65, en tanto el Sisfoh no determine, mediante la respectiva recertificación, el cambio de clasificación socioeconómica a NO POBRE”, concluye.