Padre exige cadena perpetua para implicados en la muerte de su hijo

El pasado 25 de noviembre, familiares de Daniel Quispe de 18 años, denunciaron su desaparición tras no saber nada de él. Días más tarde, uno de los presuntos asesinos confesó ante la Policía Nacional que apuñalaron al joven hasta matarlo tras discutir por un celular en la región Ayacucho.

Ante este panorama, se detuvo a los dos menores acusados de matar al joven que cursaba el último año de educación secundaria. No obstante, los fiscales a cargo del caso decidieron dejarlos en libertad, lo cual desató que toda la comunidad de Aycas se levantara y llegaran hasta Huanta para exigir justicia.

Esta situación desencadenó que la población se enfrente con los agentes del orden. Los manifestantes lograron ingresar al interior de local. Allí rompieron ventanas, saquearon las oficinas y destruyeron todo lo que encontraban a su paso, también lanzaron carpetas fiscales y quemaron documentos.

Por su parte, Augusto Quispe, el padre de la víctima, manifestó que se siente marginado por las autoridades y teme que lo denuncien por el ataque a la sede del Ministerio Público. Asimismo, exigió que los involucrados del crimen paguen con cadena perpetua.

“La justicia no hay para la gente pobre, solo hay para la gente que tiene plata. Pido justicia y que los involucrados paguen con cadena perpetua. Mucha falta me hace mi hijo, me han hecho un daño. No tengo plata, tengo deuda de su entierro y nicho de mi hijo, no sé qué hacer”, exclamó el padre de familia.