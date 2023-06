¡No hay chamba! Programa Lurawi Perú no genera empleo temporal, pero sí gasta

De acuerdo al portal web del Ministerio de Trabajo, Lurawi Perú es un programa que genera empleos temporales en beneficio de las personas vulnerables del país, a través del financiamiento de actividades de intervención inmediata o de proyectos de infraestructura básica, social y económica.

Básicamente, se prioriza la participación de poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad, las personas víctimas de violencia de género y las personas víctimas del periodo de violencia de 1980-2000, así como los rescatados por terrorismo.

Sin embargo, el panorama para este 2023 es distinto a comparación con los anteriores, pues en 2021 se generaron 284 mil empleos temporales, en 2022 dicha cifra comenzó a descender y se estableció en 239 mil. Increíblemente, en lo que va del año, solo se ha alcanzado los 7 mil empleos.

¿PERO CUÁL ES LA CAUSA DE ESTE PROBLEMA?

El programa Lurawi cuenta con oficinas en diversos puntos del país que coordina y supervisan la generación de empleos temporales. Por ello, Punto Final conversó con varios jefes de estas unidades y descubrió una serie de dificultades.

“Falta personal a nivel nacional. No tenemos si siquiera personal de planta. Al lanzar convocatorias tienen que implementarse, porque el personal no te va a abastecer. O sea, tú no puedes hacer un seguimiento de actividades sin personal. Este año la verdad no hay ningún tipo de coordinación, no nos han implementado personal”, denunció una trabajadora.

Pese a lo expuesto, se pudo conocer que en Lima las prioridades son otras. Por ejemplo, a fines del 2022, Lurawi Perú gastó 137 mil soles en viáticos para que funcionarios de la capital, del mencionado programa, viajen a todas las provincias a capacitar a los alcaldes salientes y entrantes.

No obstante, para este 2023, existe una propuesta para realizar la misma capacitación a las mismas autoridades ediles, pero gastando esta vez, increíblemente, casi medio millón de soles únicamente en viáticos.

Finalmente, en otras irregularidades, se reveló que el citado programa ha desembolsado más de un millón de soles en órdenes de servicios, generando así más empleo en las áreas administrativas de Lima que para la propia gente que realmente lo necesita.