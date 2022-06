Nadal dice que tiene la intención de competir en Wimbledon

PALMA DE MALLORCA, España, 17 jun (Reuters) -Rafa Nadal dijo el viernes que tiene la intención de competir en Wimbledon a finales de este mes, cuando intentará ganar su corona número 23 en torneos del Grand Slam.

Después de conquistar los abiertos de Australia y Francia este año, Nadal, que cumplió 36 años a principios de este mes, dijo que el dolor en su pie lesionado ha disminuido y que viajará a Londres el lunes para comenzar su preparación para el torneo que se juega sobre césped.

“Me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar. A veces se me duerme una parte (del pie), a veces otra y a veces siento molestias en la planta (…) Pero estoy contento ya que llevo una semana sin estar cojo”, sostuvo Nadal.

El tenista explicó que pretende viajar a Londres el lunes y que verá cómo se siente tras una semana de entrenamientos y partidos de exhibición.

“Mi intención es jugar Wimbledon. El tratamiento y la semana de entrenamiento me dan esperanzas, y no iría si no tuviera intención de jugar. Viajaré, jugaré una exhibición (…) y realizaré una semana de entrenamientos a ver si es posible”, destacó.

Nadal dijo el mes pasado en París que había jugado Roland Garros con inyecciones analgésicas antes de cada partido, pero que no quiere repetir eso en otros torneos.

Nadal no ha jugado Wimbledon desde 2019, cuando llegó a las semifinales. El torneo no se celebró al año siguiente debido a la pandemia de COVID-19 y se perdió la edición de 2021 por lesión.

La última vez que llegó a la final de Wimbledon fue hace 11 años, cuando cayó ante Novak Djokovic.

“Llevo tres años sin jugar Wimbledon y me hace ilusión. No sé qué puede pasar dentro de cinco días, soy prudente, pero lo que ha pasado hasta ahora me da esperanzas de que pueda estar”.

Nadal también confirmó que su esposa, Mery Perello, está embarazada de su primer hijo.

“Si todo va bien, voy a ser padre. No suelo hablar de mi vida privada (…) No tengo previsto que la paternidad suponga un cambio en mi vida profesional”, señaló.

“Soy un tenista profesional y trato de seguir el calendario siempre que se pueda. Mi intención es jugar Wimbledon, descansar, luego Canadá y luego el US Open”, agregó.

