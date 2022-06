Ministro del Interior en contra de dotar de armas no letales a serenos

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, se mostró en contra de la propuesta de dotar de armas no letales a los serenos en la lucha contra la delincuencia, pues considera que se les expone demasiado.

“No se le puede dar armas a nadie si es que no están previamente capacitados, eso es algo importante, por más armas que no sean letales estamos exponiendo a los serenos a que puedan ser atacados por la delincuencia. Cuando el delincuente te ve armado ya no te pregunta nada, de frente te dispara”, declaró a Latina Noticias Trujillo.

No obstante, destacó el apoyo de los serenos a la Policía Nacional. “La Policía cumple una orden constitucional que es la del orden interno, los serenos ayudan a los distritos a promover la limpieza y la seguridad, pero es una seguridad en apoyo a la Policía. Por eso es importante el patrullaje integrado”, dijo.

Uso de motocicletas

Asimismo, con respecto a la propuesta de prohibir que dos personas se trasladen en una motocicleta, comentó que muchos delitos se cometen en este tipo de vehículos y que conversará con el gremio de motociclistas para preservar el buen uso de este medio de transporte sin que se afecte la defensa de la ciudadanía.

Senmache estuvo en Trujillo para supervisar los avances de la Policía Nacional y el Ejército Peruano en la lucha contra la delincuencia. Se reunió con varios alcaldes distritales y recogió sus demandas sobre el déficit logístico de las comisarías y el aumento de la incidencia delictiva en la sierra de La Libertad.